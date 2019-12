La gestione delle fasce frangivento ha un ruolo fondamentale sia in termini di sicurezza per cittadini, abitazioni ed automobilisti ma anche per le colture che rappresentano uno dei perni dell’economia della provincia di Latina.

La mancata manutenzione degli alberi ai margini delle strade rappresenta un pericolo per l’incolumità pubblica, soprattutto nel periodo invernale quando pioggia e vento appesantiscono le chiome e logorano i fusti, generando di fatto un rischio caduta.

“Le cronache e le immagini dei danni conseguenti di queste ore rendono, purtroppo, con grande evidenza l’urgenza e la necessità – spiega il consigliere regionale del Pd, Salvatore La Penna – di una definitiva sistemazione per quanto concerne la manutenzione e gestione delle fasce frangivento in agro pontino”.

Per queste ragioni calendarizzare e programmare gli interventi di manutenzione, assicurando la continuità nei lavori, significa dare certezza ai cittadini di servizi a sostegno della loro incolumità.

“A tal proposito avevo già ritenuto necessario nei giorni scorsi presentare un emendamento alla legge di stabilità regionale attraverso cui incrementare di 200mila euro, rispetto ai 400mila già previsti per le annualità 2020, 2021, 2022, i fondi annualmente previsti in bilancio per la gestione e conservazione delle fasce frangivento. Sono soddisfatto – conclude La Penna – dell’accoglimento della mia proposta nel bilancio regionale. Continueremo a lavorare e a vigilare affinché sia effettuata con efficacia e in tempi brevi una programmazione puntuale degli interventi”.