Emergono nuovi particolari sull’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di farmaci in particolare verso l’Inghilterra sgominata dai carabinieri del Nas di Latina, coordinati dal comandante Felice Egidio.

Al vertice del sodalizio criminale ci sarebbe un 54enne di Napoli, B.G., già latitante dal 2017 perché colpito da un ordine di esecuzione emesso dal Tribunale della città partenopea per altri reati di truffa (con espiazione di una pena di 2 anni e 8 mesi), soprannominato “il Dottore” (e anche “il Maestro”). L’uomo si sarebbe avvalso degli altri 2 promotori dell’associazione, chiamati “Luogotenenti” (P.L. e A.V., entrambi 56enni originari della provincia di Napoli), che materialmente eseguivano gli ordini ricevuti dal capo, organizzando le illecite attività.

Il Dottore in particolare avrebbe comunicato ai 2 stretti collaboratori il tipo di farmaci da far acquisire in base a quelle che erano le richieste, del momento, del mercato europeo; avrebbe pagato i compensi – via bonifico – ai vari componenti dell’organizzazione, sulla base delle preventive valutazioni sul quantum da corrispondere;. E’ accusato anche di essersi occupato della successiva immissione nel mercato legale europeo dei medicinali che venivano prima raccolti e custoditi da altri sodali (sempre nell’area di Sant’Antimo) – e poi spediti, via corriere, al capo dell’organizzazione, il quale avendo in passato operato nel settore farmaceutico legale, si ritiene sia in possesso di conoscenze e contatti con grossisti nel Regno Unito.

I 2 luogotenenti – con base a Sant’Antimo – si sarebbero invece occupati di impartire direttive agli altri sodali – suddivisi in batterie (formate da 2 soggetti ciascuna) – circa le precise località (nel Lazio, Toscana e Lombardia) dove prima commettere i furti di ricettari medici all’interno di strutture sanitarie, studi medici privati o presso Asl e ospedali (valutando di volta in volta chi mandare in base all’affidabilità e diligenza dimostrate). In un secondo momento avrebbero dato disposizioni sulle le zone territoriali di riferimento delle farmacie ove recarsi per spendere le ricette mediche falsificate; e deciso il compenso spettante a ciascun membro dell’organizzazione. Il denaro però veniva consegnato direttamente dal capo, con bonifico.

C’era poi il falsario, soprannominato dalla banda “Dante Alighieri” (P.V., 34enne originario di Napoli), che secondo gli investigatori avrebbe copilato le ricette mediche riconducibili a bollettari oggetto di furto, utilizzando nominativi di medici e pazienti beneficiari sia inesistenti che reali (ovviamente ignari, motivo per cui si ritiene disponesse di elenchi di medici di medicina generale relativi alle 3 regioni coinvolte).

Un’altra importante figura all’interno dell’organizzazione è quella rivestita da P.G. (31 enne originario del napoletano, fratello di P.V. e figlio di P.L.), il quale si occupava di ricevere la merce (farmaci), catalogarla, imballarla e consegnarla a terze persone affinchè fosse custodita – in attesa di spedirla all’estero – da altri complici, insospettabili (soprattutto donne), destinatarie dell’odierna misura cautelare (F.F. 56enne nata a Sant’Antimo, Napoli, e R.M.A. 70enne residente in quell’area – quest’ultima la suocera di P.G).

Il sodalizio aveva ben concordato i compensi: il falsario veniva retribuito con1.500 euro al mese; mille euro erano destinati a chi si occupava di raccogliere i farmaci illecitamente approvvigionati dalle varie batterie. Tra i 100 e i 250 euro venivano consegnati a chi rubava i ricettari medici per ogni bollettario. Chi custodiva i farmaci prendeva tra i 200 e i 300 euro. Escluse le spese che servivano per i servizi logistici, i luogotenenti si spartivano il 35% del valore commerciale dei farmaci, mentre il 65% a chi era al vertice dell’organizzazione.