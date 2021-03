Era il Maestro (anche detto il Dottore), a spedire personalmente i farmaci in Gran Bretagna. Forniva al corriere il vero contatto telefonico della persona che li doveva ricevere, anche se sulla ricetta c’era sempre un nome falso, e il luogo in cui recapitarlo, a volte anche in strada.

Anche questo hanno scoperto i carabinieri del Nas di Latina nell’inchiesta “Farmaco viaggiante”, che ha sgominato l’associazione per delinquere dedita al traffico di farmaci tra l’Italia e la Gran Bretagna. Le indagini sono partite proprio dalla segnalazione del Servizio farmaceutico dell’Ausl di Latina che aveva sospettato irregolarità sulle prescrizioni di famaci ad alto costo.

Un dipendente di una farmacia pontina, in particolare, si era accorso dell’indicazione di nomi di medici inventati nonché del fatto che a ritirare i medicinali non fossero i reali destinatari riportati sulle ricette, ma persone molto più giovani d’età.

Tra il novembre del 2018 e il maggio 2019, periodo delle indagini, i militari hanno calcolato un danno erariale per un milione di euro. Si tratta del denaro rimborsato dalle Regioni dove è avvenuta la spedita delle ricette. Il 70% nel Lazio: su 528 farmacie totali, 118 sono in provincia di LT, 49 in provincia di Frosinone e le restanti in provincia di Roma. Le altre i Toscana e in minima parte in Lombardia.

Il procuratore aggiunto Carlo Lasperanza e il sostituto procuratore Daria Monsurrò, nell’ordinanza di custodia cautelare, hanno contestato, in più di 1360 pagine, ben 170 capi di imputazione a carico dei 19 indagati.