Sarà interrogato oggi, 23 marzo, il dirigente del Dono Svizzero di Formia, Nicola Pagano, arrestato nell’ambito dell’operazione “Ricetta Express”. L’indagato, assistito dagli avvocati Domenico Di Tano e Pasquale Cardillo Cupo, dovrà spiegate al giudice per le indagini preliminari del tribunale di Cassino, Sodani, le motivazioni dei suoi rapporti con l’altro arrestato, Luigi Magrino, e con altri due indagati a piedi libero.

In attesa che il Dottor Pagano valuti gli atti posti alla base del provvedimento adottato a suo carico, i difensori Cardillo Cupo e Di Tano hanno sottolineato la piena fiducia del loro assistito nell’autorità Giudiziaria e nella necessità di chiarire alcuni aspetti della vicenda, che – se oggi vedono il loro assistito in un momento di difficoltà – è solo “per la nota disponibilità del dottor Pagano a cercare in ogni modo di essere di aiuto e sostegno per i suoi pazienti, come del resto confermano gli innumerevoli attestati di affetto e vicinanza di amici e pazienti di queste ore. Se c’è stata qualche leggerezza – hanno concluso i difensori – verrà chiarita con la massima serenità”.

Il medico, secondo gli inquirenti abusando della sua qualità di dirigente ospedaliero, avrebbe ceduto ad un 37enne, Luigi Magrino, dietro compenso di denaro e al di fuori dei protocolli terapeutici, oltre mille flaconi di morfina, con false prestazioni mediche del Servizio sanitario nazionale, a carico di ignari pazienti. Avrebbe poi prescritto 1600 confezioni di uno spray nasale analgesico (che contiene una sostanza inclusa nella tabella degli stupefacenti).