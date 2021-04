di Katiuscia Laneri – Oltre 130 milioni di euro sono pronti a scendere in campo per il settore farmaceutico nel Lazio grazie al Contratto di sviluppo promosso da Thermo Fisher Scientific. Una grande impresa con stabilimento a Ferentino, e oltre 25 anni di attività’ alle spalle, che produce e confeziona per conto terzi vari prodotti iniettabili sia in forma liquida che liofilizzata.

Invitalia sostiene il progetto concedendo oltre 22,5 milioni di euro di agevolazioni a fondo perduto (18,7 milioni di fondi Mise e 3,8 milioni dalla Regione Lazio) sul fronte Ricerca & Sviluppo, facendo seguito a quanto era stato già’ annunciato in sede istituzionale nel luglio 2020, in occasione della stipula di uno specifico Accordo di Programma tra il Mise, la Regione Lazio e la stessa Invitalia.

All’attività’ di produzione si affianca una linea di ricerca farmacologica per lo sviluppo di nuove formulazioni e nuove preparazioni, sia in prodotti convenzionali (piccole molecole) che in prodotti derivanti da biotecnologie (grandi molecole, anticorpi monoclonali, proteine ricombinanti).

Due sono inoltre i progetti di Ricerca & Sviluppo, oggetto specifico del finanziamento approvato, finalizzati al potenziamento dell’impresa nel settore dell’immunoterapia (settore immuno-oncologico e settore dei biofarmaci ad azione anti-neurodegenerativa).

L’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, sottolinea come “anche in occasione di questo investimento, che mira a introdurre rilevanti innovazioni di prodotto e di processo nello sviluppo di biofarmaci di ultima generazione, il contratto di sviluppo si dimostra uno strumento efficiente e sempre più attuale in un periodo in cui, data la pesante crisi dovuta all’emergenza sanitaria,è necessario puntare su progetti di Ricerca e Sviluppo sempre più sfidanti’.

Il Contratto di sviluppo approvato da Invitalia – spiega una nota – avrà’ un rilevante impatto sul settore occupazionale del territorio con oltre 200 unità’ lavorative incrementali nell’arco della durata del progetto, oltre ai benefici sull’indotto.