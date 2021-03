Arrestato dagli agenti della Questura di Latina, ieri pomeriggio, P.D., pregiudicato nato nel 1961.

L’uomo, su mandato del Tribunale di Roma, deve scontare la pena di 6 anni e 23 giorni di carcere, nonché la multa di 5.100,00 euro, in quanto condannato in via definitiva per reati quali possesso e falsificazione di documenti d’identificazione, ricettazione di assegni rubati e truffa.

Il 60enne, noto alle forze dell’ordine, è stato più volte trovato in possesso di carte d’identità valide per l’espatrio e di alcune tessere sanitarie intestate ad altre persone, documenti utilizzati per aprire conti correnti dove successivamente versava diversi assegni di provenienza illecita e contraffatti.

Le ricerche dell’uomo sono state ostacolate dalla sua assenza di punti di riferimento, essendo senza fissa dimora e sconosciuto presso l’ultima residenza nota. La tenacia dei poliziotti della Squadra Mobile è stata però premiata e l’uomo è stato bloccato presso la stazione FF.SS. di Colleferro (RM).

Condotto in Questura per le incombenze successive, l’arrestato sarà tradotto presso il carcere individuato per l’espiazione della pena.