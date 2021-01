Chiesta l’archiviazione per la dottoressa di Aprilia accusata di omicidio volontario per aver iniettato una dose di antidolorifico al padre morente. E’ stata da poco consegnata la perizia delle dottoresse Maria Cristina Setacci e Chiara David, disposta dal sostituto procuratore Simona Gentile, che conferma quella della difesa.

Il medico avrebbe iniettato al padre una dose di Buscopan. “Stava morendo – aveva detto la donna durante un lungo interrogatorio nella quale non era riuscita a fermare le lacrime – papà soffriva troppo, l’ho fatto per alleviare il dolore”. La dottoressa è assistista dagli avvocati Angelo Palmieri e Di Domenico che avevano dato incarico della perizia al dottor Manciocchi.

Ora, dopo i risultati degli accertamenti disposti dalla Procura, il pubblico ministero Gentile ha deciso di chiedere l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’indagata.

Il 21 giugno 2020 qualcuno aveva sorpreso la figlia di un paziente dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, di 80 anni, ormai in fin di vita, con una siringa in mano. Qualche ora dopo il padre era morto. Immediatamente era stata chiamata la polizia ed era stata aperta un’inchiesta.

Gli agenti avevano sentito diversi testimoni e anche i familiari dell’80enne che soffriva di un brutto male ed era in fase terminale, come aveva confermato anche l’autopsia eseguita dalla Setacci. A questo punto la parola spetta al giudice per le indagini preliminari.