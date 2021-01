Estorsione, lesioni personali e stalking; per questi reati sono finiti in carcere, questa mattina, quattro uomini.

Si tratta di Fabrizio (47 anni), Angelo (24) e Luca (27) Marchetto, e Remo Favero (42), arrestati all’alba dalla Polizia di Latina, in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine Lazio, su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Latina.

L’indagine è partita dalla denuncia di un uomo del capoluogo, che ha raccontato, lo scorso luglio, di essere stato aggredito da Fabrizio Marchetto e dai suoi due figli all’interno di una tabaccheria; percosso a calci e pugni, l’uomo era riuscito a salvarsi rifugiandosi in un esercizio commerciale.

Prima di riuscire a mettersi in salvo, però, l’uomo veniva inseguito dai suoi aggressori ed uno di questi cercava di investirlo con una autovettura, procurandogli ferite giudicate guaribili in 15 giorni.

Sui motivi dell’aggressione, l’uomo si mostrava reticente, affermando solo di conoscere di vista i suoi aguzzini e di non avere idea del motivo per il quale ce l’avessero con lui.

Gli atti intimidatori proseguivano anche dopo l’aggressione. Prima minacce riferite da un amico della vittima, quindi una lingua di animale fatta recapitare per posta…

L’ultimo episodio il mese scorso quando Fabrizio Marchetto ed il figlio Angelo, inseguivano la vittima mentre era a bordo della propria autovettura e, nel tentativo di speronarlo, sbarrandogli la strada e tentando di farlo fermare, gli mostravano il segno della pistola e gli urlavano che lo avrebbero ucciso.

A far emergere i retroscena dell’intera vicenda ci pensavano le indagini portate avanti dalla polizia. Una verità che chiamava in causa anche un altro pluripregiudicato, Romeo Favero.

La vicenda risalirebbe al 2018, da una presunta truffa assicurativa rispetto alla quale Favero pretendeva, indebitamente, il guadagno da un giovane, dipendente di una pizzeria, ritenuto essere l’autore di tale frode.

Pretese continuate per tutto il 2018, finché il giovane non riusciva a rendersi irreperibile dallo stesso Favero che, nel fino a quel momento, ogni volta che lo incontrava pretendeva e riusciva ad ottenere piccole somme di denaro.

A questo punto entrava in scena l’uomo perseguitato dai Marchetto. Secondo Remo Favero, infatti, questi avrebbe informazioni circa la nuova abitazione del giovane. L’uomo, però, si sarebbe rifiutato di fornire tali informazioni e per questo ne sarebbe nata una discussione verbale in cui irrompeva, con modalità violente ed improvvise, lo stesso Fabrizio Marchetto.

L’uomo, però, riusciva ad avere la meglio su Marchetto. Un affronto alla sua reputazione. Un’onta che doveva essere lavata prima o poi. Fatti per i quali l’uomo non sporgeva denuncia, evidentemente timoroso di subire ritorsioni. Come poi effettivamente successo.

Fino alla denuncia per la quale sono scattati i quattro provvedimenti odierni.