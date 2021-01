Era stato arrestato, il 19 gennaio scorso, per estorsione e maltrattamenti ai danni dei genitori. Oggi però il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Latina, Mario La Rosa, non ha convalidato l’arresto.

La madre lo aveva denunciato per convincerlo a seguire un percorso in comunità per disintossicarsi, ma a quanto pare, il giovane di 27 anni non avrebbe mai minacciato o usato violenza contro i due coniugi. Difeso dall’avvocato Roberto Guglielmo, ha raccontato al gip di essere tossicodipendente e ha ammesso i litigi per ottenere il denaro per le dosi, ma ha anche spiegato di non aver mai avuto comportamenti violenti.

La stessa donna in ogni denuncia, ha spiegato il difensore al giudice, aveva sempre ammesso di non aver subito violenza, ma di voler in questo modo aiutare il figlio, perché era preoccupata per lui. Il giovane lavora, ma questo problema gli impedisce di vivere serenamente.

I genitori si erano anche messi a disposizione per ospitarlo in casa, se gli fossero stati concessi i domiciliari, ma non ce n’è stato bisogno. Il giudice non ha convalidato l’arresto e rimesso il ragazzo in libertà.