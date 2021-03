Estate di campagna elettorale anche per Sezze?

di Katiuscia Laneri – Sarebbe dovuto andare al voto il prossimo anno il Comune di Sezze, ma le vicende emerse dall’inchiesta sui cimiteri denominata “Omnia2”, che hanno portato al commissariamento dell’amministrazione coinvolta nell’indagine, lasciano presagire elezioni anticipate a quest’anno, molto probabilmente nel mese di ottobre.

Sulla questione ci sono due scuole di pensiero, ma sarà il commissario Giorgio Raffaele Bonanno appena insediato a decidere se mettere fretta ai partiti e ai movimenti civici che avevano in programma di correre per le elezioni di fine mandato Di Raimo o se lasciargli più tempo per prepararsi.

In sei mesi una campagna elettorale diventa davvero difficile da approntare, tuttavia arrivare al voto con la ferita ancora aperta dello scandalo sui cimiteri potrebbe creare una maggiore consapevolezza e serietà in chi decide di candidarsi, così come più attento potrebbe essere l’elettore nella scelta del prossimo primo cittadino.

Inoltre, non è detto che partiti e movimenti civici siano del tutto impreparati ad affrontare una campagna elettorale last minute. Basti pensare a quanto sta avvenendo a Latina dove, proprio a sei mesi dalle elezioni, l’unico in pre-campagna elettorale è l’attuale sindaco Damiano Coletta di LBC.

Proprio a Sezze, poco più di un mese fa, Identità Setina ha annunciato la sua scesa in campo per le comunali 2022. Lo ha fatto con un post Lidano Lucidi, sul suo profilo Facebook, che per l’occasione ha “rispolverato” il simbolo con il quale partecipò alla corsa del 2007 ottenendo un discreto risultato per un neonato gruppo civico.

L’esperienza lasciò comunque il segno in città, perché si trattava di un movimento formato in maggioranza da giovani, ormai stanchi del piattume politico dell’epoca, che si fecero avanti con proposte coraggiose ma difficili da accettare, forse proprio per lo spirito rivoluzionario che le spingeva. A distanza di 15 anni, però, quel programma elettorale è quanto mai attuale e Lucidi afferma che potrebbe essere riproposto quasi per intero.

Ad oggi non sono stati fatti ancora nomi né altri proclami, dopo il post sui social, ma l’intento di far notare che si sta realizzando qualcosa di importante che ha già basi lontane è riuscito.

In attesa che decida per quanto tempo intende restare a Sezze (se per le elezioni 2021 o quelle del 2022), il nuovo commissario prefettizio dovrà affrontare due urgenze lasciate in sospeso dall’amministrazione dimissionaria: l’approvazione del rendiconto di Bilancio per l’esercizio 2020 e il previsionale per il prossimo triennio; e la nomina di due dirigenti.