Un sit-in di protesta organizzato dalle autoscuole e dalle scuole nautiche di tutta la provincia di latina.

E’ stato organizzato per domani, lunedì 25 maggio, a partire dalle 10 e fino alle 13, davanti alla sede della Motorizzazione civile in via delle Congiunte Destre, a Latina.

Sono circa un centinaio i titolari che hanno già aderito all’iniziativa alla quale parteciperà anche la Confarca (confederazione delle scuole guida e delle scuole nautiche), con il suo presidente Paolo Colangelo e col coordinatore regionale Stefano De Bonis.

Le motivazioni della protesta pacifica, autorizzata dalla Questura di Latina, è la decisione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di far espletare gli esami nella sede della Motorizzazione civile.

“Le linee guida hanno disatteso tutte le nostre aspettative, abbiamo chiesto – dichiara l’organizzatrice Roberta di Fazio, titolare di una scuola guida in provincia di Latina – fin dall’inizio di poter lavorare con una programmazione che possa farci smaltire il lavoro arretrato di mesi con celerità”.

Gli spostamenti graveranno sulle spalle dei ragazzi che si sottopongono all’esame, oltre ad ingolfare di ulteriore lavoro le attività appena aperte dopo due mesi di lockdown per l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

“Abbiamo chiesto di svolgere gli esami teorici all’interno delle autoscuole soltanto per il periodo di emergenza sanitariain modo tale che si possa aiutare quei colleghi che hanno le loro attività in provincia e che dunque impiegherebbero più di un’ora per raggiungere la sede della Motorizzazione e con più viaggi per poter trasportare gli allievi. Con gli esami teorici in motorizzazione, infatti, saremo costretti a dover trasportare all’interno delle nostre vetture soltanto un numero esiguo di candidati. Il problema degli assembramenti, in questo modo, persisterebbe, non solo – conclude la Di Fazio – nella sede della Motorizzazione ma anche nelle nostre vetture o davanti alle nostre sedi”.