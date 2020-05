C’è anche la storia di Erasmo Berti, imprenditore di Latina, tra i protagonisti della puntata di “Da Noi… A Ruota Libera”, in onda domenica 17 maggio alle 17.35 su Rai1.

Berti in queste settimane, segnate dalla quarantena e dall’emergenza economica e sociale oltre che sanitaria, si è fatto promotore di una catena di solidarietà.

E’ riuscito, infatti, a trovare casa gratuitamente ad un uomo che viveva in macchina vicino al teatro e ad una coppia, costretta in una situazione analoga, in via Amaseno.

E’ riuscito, mettendoci la faccia e con un video postato sui social, a tirare fuori l’anima bella della sua città, Latina, in cui Erasmo ha sempre creduto ed investito ed in cui oggi svolge il ruolo di ristoratore.

Francesca Fialdini ospiterà, nel format di grande successo dove protagonisti sono i sentimenti e le storie raccontate a cuore aperto, anche Elena Sofia Ricci, Rita Dalla Chiesa e Giulio Scarpati.

Interverranno, inoltre, il virologo Andrea Crisanti e Tina Montinaro, moglie del caposcorta di Giovanni Falcone, da anni promotrice dell`associazione per le vittime di mafia “Quarto Savona Quindici”.

Tra le storie anche quella della chef stellata Viviana Varese, che dopo numerose sfide affrontate nella vita si accinge a riaprire il suo ristorante dopo il lockdown.