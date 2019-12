Si tratta dell’ennesima tragedia sfiorata sulla Pontina.

Questa mattina un albero si è abbattuto su un’auto all’altezza di Castel Romano.

Il tronco ha devastato l’abitacolo ma per fortuna per le persone a bordo le ferite riportate non sembrerebbero gravi.

Più delicate le condizioni della donna che avrebbe riportato un trauma cranico.

Sul posto immediato l’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e del personale del 118.

Solo una decina di giorni fa un episodio analogo aveva visto un albero spaccare il parabrezza di un’auto, sempre all’altezza di Pomezia.