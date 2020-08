“La canzone si chiama / LATINA /. Esce il 28 agosto. Me l’hanno regalata questi tre ragazzacci del mio cuore il giorno del mio compleanno. Calcutta, Dario Faini, Davide Petrella. Preparatevi… Vi voglio latini ma non ve lo dico!!!”.

Con questo annuncio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Emma Marrone annuncia l’uscita di quello che si preannuncia già un successo considerata l’attesa da parte dei fan che hanno voglia di cantare sulle note di questo nuovo singolo.

Molta la curiosità suscitata dal titolo che porta in sè il nome della città di Calcutta ma anche altri significati dal sapore più esotico.

Per scoprire se il cuore di Emma e l’arte di Calcutta ci porteranno in un viaggio a Latina o tutto latino non resta che attendere la prossima settimana.