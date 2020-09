Emiliano Ciotti, presidente dell’Associazione Nazionale Vittime delle Marocchinate, ha denunciato un grave atto intimidatorio ai ai danni dell’associazione.

L’auto della segretaria dell’associazione, è stata presa a sassate all’interno del parcheggio della stazione di Sezze Scalo.

Ingenti i danni provocati alla vettura.

E’ lo stesso Emiliano Ciotti, in una nota diffusa alla stampa, a spiegare per quale motivo qualcuno avrebbe dovuto comportarsi in questo modo: “Non si tratta di un semplice atto vandalico, ma di un’azione mirata. Proprio questa settimana, ospiti di una web tv, abbiamo parlato degli stupri commessi dai coloniali francesi a Sezze nel 1944 e di Eugenio Cerroni, cittadino del luogo che, per aver difeso una bambina di 13 anni dalla violenza di due magrebini francesi, pagò con la vita questo suo nobile gesto di eroismo”.

La donna, proprietaria dell’auto, l’ha parcheggiata venerdì sera quando si è recata a Roma, dove lavora in ospedale. Al suo ritorno la trista scoperta.

“Non crediamo nella casualità – conclude Emiliano Ciotti – evidentemente qualcuno, a 76 anni di distanza, non vuole che si parli di queste vicende. Sull’atto intimidatorio è già stata presentata una denuncia ai Carabinieri. Chiediamo la collaborazione dei cittadini di Sezze. Chi avesse notato qualcosa è pregato di riferire tutto alle autorità di polizia.”