Emergenza idraulica, necessario mettere in capo un programma di interventi in grado dinprevenire e mitigare la situazione.

Con questo obiettivo questa mattina si è svolto un incontro telematico, promosso dall’amministrazione comunale, per far fronte alla questione che investe il territorio di Sabaudia in determinati periodi dell’anno con esondazioni ed allagamenti.

Il confronto, a cui hanno partecipato sindaco, dirigente area vasta tecnica e rappresentanti di Provincia, Consorzio di Bonifica ed Ente Parco Nazionale del Circeo, ha rappresentato l’occasione per concordare una programmazione di azioni sinergiche e condivise al fine di predisporre un piano puntale di verifiche ed interventi iniziando dalle aree più sensibili del territorio.

Si è quindi stabilito, di comune accordo, per far fronte alle situazioni di emergenza che vengono a crearsi nei momenti di frequenti piogge, è necessario procedere con un’azione congiunta che da un lato, mirata ad accertare le criticità esistenti inerenti a canali e fossi nelle zone di campagna, e dall’altro a programmare opere ed interventi volti a risolvere il rischio idrogeologico.

A tal fine si procederà alla sottoscrizione di un protocollo “pilota” nel quale verranno cristallizzate competenze e azioni di ogni Ente coinvolto.