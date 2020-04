L’emergenza Coronavirus non consente di perdere tempo.

Rapidità di azione, soprattutto nel campo della prevenzione, sembra essere la parola d’ordine per controllare la diffusione del virus.

Questo in sintesi il messaggio che il coordinatore regionale di Forza Italia Lazio, Claudio Fazzone, inoltra all’indirizzo dell’assessore regionale alla sanità, Alessio D’Amato.

In particolare l’attenzione è rivolta alla questione dei test sierologici in sperimentazione per i quali proprio D’Amato auspica che vi sia “un’unica strategia nazionale per evitare di andare in ordine sparso e soprattutto anche un tetto tariffario per evitare speculazioni”.

Insomma, il Lazio punta ad attivare questi test su ampio raggio ma “avvertiamo l’esigenza di marciare uniti”.

“Condivido con l’assessore – spiega Fazzone – soprattutto l’esigenza di marciare uniti nella stessa direzione. Allo stesso modo dico con franchezza che non possono esserci ulteriori rinvii sul piano operativo. Non vorrei ci fossero rallentamenti nella diffusione di questi test su ampio raggio”.

Fazzone riciama quale esempio virtuoso di pragmatismo e operatività la Regione Veneto.

“Con grande senso di responsabilità, ha deciso di effettuare gli screening su tutta la popolazione. Personalmente sposo in pieno la linea adottata dal governatore Luca Zaia che ha puntato su un’aggressione urgente del problema. Con procedure veloci in Veneto si è riusciti a individuare alcune zone focolaio realizzando un’istantanea su chi è necessario isolare”.

Nel Lazio ad esempio la città di Fondi ha accettato di buon grado le ulteriori misure restrittive applicate dalla Regione Lazio e nonostante non fosse stata dichiarata ‘zona rossa’ dal governo.

“Adesso però riteniamo giunto il momento – conclude Fazzone – di focalizzare l’attenzione su questo centro e procedere con uno screening a tappeto sulla falsariga di quanto avviene in realtà virtuose come il Veneto. Non è più il momento di temporeggiare, bisogna agire subito per arginare con strumenti efficaci la diffusione del virus”.