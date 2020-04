Acqualatina, la società che gestisce le risorse idriche nei Comuni dell’Ato4, in questi settimane di emergenza legata alla diffusione del Coronavirus ha messo in campo una serie di azioni mirate ad andare incontro all’utenza.

In particolare l’attenzione è stata rivolta a chi è in maggiore difficoltà e alle famiglie in stato di fragilità non solo dal punto di vista economico.

La società, inoltre, ha anticipato e ampliato quanto stabilito dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera).

Molti sono, infatti, gli utenti che hanno usufruito e usufruiscono di una serie di agevolazioni messe in atto quali l’estensione dei termini di pagamento per tutte le bollette in scadenza dal 1° marzo in avanti, la riapertura dell’acqua a tutti gli utenti, indipendentemente dalla loro posizione debitoria, l’ampliamento sia delle rate che delle condizioni necessarie per richiedere pagamenti dilazionati.



Per qualsiasi esigenza Acqualatina è a disposizione degli utenti ed è possibile scrivere a clienti@acqualatina.it.