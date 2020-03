Agevolare il più possibile, anche nelle piccole cose, tutte le persone che sono ogni giorno in trincea per dare assistenza e tutelare i cittadini in questa gravissima emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.

E’ quello che chiedono al sindaco Damiano Coletta i giovani di Forza Italia Latina a fronte delle difficoltà riscontrate del personale medico ospedaliero, dalle forze di polizia e dagli operatori della Protezione civile.

“In un momento così particolare per la provincia e la nostra città, è necessario aiutare il più possibile chi combatte ogni giorno in prima linea per l’emergenza coronavirus. Dobbiamo – interviene Luca Palmegiani, dirigente provinciale Forza Italia Giovani e responsabile organizzativo Nord Pontino – aiutare ove possibile tutti gli operatori sanitari, le forze di polizia e i volontari della Protezione Civile a compiere le faccende della vita quotidiana”.

L’obiettivo è di arrivare ad una mediazione affinchè le grandi catene di supermercati permettano a tutti i soggetti che quotidianamente si trovano a lavorare per arginare questa emergenza di fare la spesa in maniera autonoma.

Come già avviene in tante altre città d’Italia, basterebbe permettere a queste persone di fare la spesa senza dover attendere svariate ore in coda all’esterno dei supermercati, creando dei cordoni preferenziali.

“Cosi queste persone, già sottoposte a turni di lavoro molto lunghi, faticosi ma soprattutto stressanti, potranno – conclude Palmegiani – avere maggior tempo da dedicare al riposo e conseguentemente tornare al meglio a svolgere i propri compiti. In molte città questo già avviene, chiediamo al sindaco Coletta quindi di mediare affinché questa forma di supporto arrivi anche qui a Latina, dato che ad oggi solo una catena ha annunciato che si attiverà in tal senso.”