E’ stata convocata d’urgenza la conferenza stampa sull’emergenza coronavirus nella regione Lazio.

L’obiettivo: dare informazioni certe sulle misure che si stanno mettendo in pratica per evitare il dilagare dei contagi ma, soprattutto, potenziare le strutture ospedaliere sul territorio.

Zingaretti ha messo nero su bianco una nuova ordinanza che aumenta la dotazione di posti letto, 150 in più, della terapia intensiva dedicata al Coronavirus nel Lazio.

Il Columbus Gemelli sarà il secondo centro per il Covid-19 e ci sarà il raddoppio dei posti allo Spallanzani.

“Questo consentirà – ha spiegato D’Amato – rapidamente di passare dai 518 posti attuali in terapia intensiva a 675, con 157 posti dedicati alle malattie infettive e all’emergenza Covid 19″.

“Bisogna evitare gite e spostamenti. E’ notizia di ieri che l’aumento di contagi è frutto di una festa con gente che veniva da altre parti Italia. In caso di sospetti non bisogna andare al pronto soccorso perchè bisogna evitare di portare il contagio nelle strutture sanitarie – ha spiegato Zingaretti – e non bisogna frequentare locali pubblici affollati, dove non si possono rispettare le distanze di sicurezza. Consigliamo anche di sospendere le attività dei centri anziani”.