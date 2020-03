di Daniela Pesoli – La Cna di Latina ha attivato un servizio di consulenza, in occasione dell’emergenza sanitaria, per l’accesso al credito con eccezionali azioni riguardanti la sospensione delle rate dei mutui e agevolazioni per nuovi finanziamenti.

E’ destinato alle micro, piccole e medie imprese e l’iniziativa è della Cna con Artigiancassa e Bnl Paribas.

Tra le misure in campo c’è la possibilità di sospendere per sei mesi il pagamento dei finanziamenti a breve e medio termine in regolare ammortamento e un servizio di consulenza a distanza per gli imprenditori.

Oltre alla sospensione dei mutui per sostenere una maggiore immissione di liquidità, il gruppo sta valutando il rifinanziamento dei mutui in essere con l’aggiunta di un preammortamento di sei mesi.

“Un’azione eccezionale – spiega Antonello Testa, direttore di Cna Latina – che serve a fronteggiare la crisi sanitaria e le pesanti ricadute che si stanno registrando sul sistema imprenditoriale ed in particolare sul mondo delle micro, piccole e medie imprese. L’obiettivo è quello di dare tutte le informazioni sia sui provvedimenti governativi recenti sia sull’offerta creditizia a loro riservata per sostenerli nello scompenso temporaneo di liquidità”.

Lo sportello sfrutterà la tecnologia della banca per entrare in contatto in modo virtuale (visual room) con le imprese che riceveranno nelle prossime ore una comunicazione che verrà veicolata a tutti i clienti, nella quale verrà spiegata nel dettaglio l’iniziativa corredata di un questionario online che compilerà il cliente e che permetterà di recepire le esigenze dell’impresa.

Le informazioni raccolte tramite il questionario saranno trattate in sede centrale da Artigiancassa che, eseguita una prima analisi, proporrà la soluzione più idonea per l’impresa.