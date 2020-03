Il sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, ha convocato d’urgenza per questa mattina l’assemblea dei sindaci del distretto socio-sanitario per un confronto sull’emergenza Coronavirus.

“Attraverso una linea politica unitaria e condivisa al fine di tutelare la salute pubblica dei cittadini – spiega Mitrano – dimostriamo ancora una volta che il nostro territorio si muove ed agisce in un’ottica comprensoriale nell’interesse di tutti. No ad allarmismi, cerchiamo di contenere le paure di ogni genere che ci spingono verso un disorientamento più totale, ma non abbassiamo la guardia di fronte questa emergenza sanitaria”.

Mitrano ha anche richiesto alla Asl di Latina di rinforzare con ulteriori risorse umane l’ospedale Dono Svizzero di Formia ed il particolare modo il pronto soccorso.