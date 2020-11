Una vera e propria guerra, come l’hanno definita i tantissimi operatori sanitari in trincea ogni giorno nelle strutture ospedaliere.

E’ quella contro il dilagare della pandemia da Coroavirus ma è anche quella per riuscire a gestire l’ordinario, le liste di attesa, gli interventi e le visite programmate, i percorsi di presa in carico per malati cronici, di cui molti con patologie invalidanti come quelle oncologiche e cardiache.

E’ quella che, a parere di molti, vede sul campo un grande assente: il medico di medicina generale.

I cosiddetti medici di base dovevano svolgere un ruolo fondamentale nella gestione di un’emergenza che si dovrebbe combattere a partire dai territori. Loro dovrebbero, il condizionale è d’obbligo, svolgere il ruolo di cerniera tra l’assistenza domiciliare e l’accesso al pronto soccorso o la chiamata al 118.

Questo per non ingolfare, come accade purtroppo oggi, gli ospedali, per non occupare posti letto che dovrebbero essere assegnati solo a pazienti che necessitano di un’assistenza medica ed infermieristica quotidiana, non solo di terapie intensive o sub intensive.

Per evitare che interi reparti siano convertiti in reparti Covid impedendo a chi soffre di altre patologie di accedere a cure ed assistenza e sottoponendo i sanitari a una pressione diventata quasi insopportabile.

Purtroppo però sono in tanti a lamentare, persone positive e in isolamento domiciliare, pazienti in cura a casa, ma anche cittadini che necessitano di un normale consulto per altre patologie la difficoltà anche solo a contattare o ricevere assistenza da proprio medico di base.

Una situazione che sta sfociando nell’ennesima emergenza anche a fronte della mancanza di una netta presa di posizione da parte dell’ordine dei medici come sottolineato nella nota, inviata al presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma (Omceo) a firma del Prof. Vito Amorese, chirurgo ortopedico, che pubblichiamo di seguito integralmente.

“Caro Presidente,

sono un chirurgo ortopedico ormai “anziano” anche se ancora in forza lavorativa: la mia laurea risale al 1973 quando il medico di base (anzi il medico condotto) era degno della laurea conseguita.

Come avrà letto dai giornali gli ospedali sono sovraccarichi di malati covid; anche di malati che per semplice paura o al minimo rialzo febbrile chiedono aiuto ai Pronto Soccorsi.

Ma vuole cortesemente spiegarmi perché non vengono assistiti e rassicurati dai medici di base andando a domicilio? Forse che io se mi arriva un fratturato non gli do la prima assistenza per timore del covid ?

Perché il nostro ordine non fa sentire la sua voce? Perché sinora non ha mai detto una parola a proposito? Forse ha paura della potente lobby dei medici di base?

Caro Presidente ci mostri di essere degno della carica per cui è stato eletto. Io non ho la mentalità politica ma gli incarichi da me presieduti e il mio stesso lavoro mi hanno costretto sempre ad affrontare senza timori le decisioni prese seppure difficili e poco politiche.

Tanto le dovevo

Cordialità

Prof. Vito Amorese”.