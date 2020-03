di Daniela Pesoli – Emergenza Coronavirus, la Asl di Latina potenzierà i pronto soccorso del territorio ed interverrà in questa direzione anche nei punti di primo intervento che al momento non sono in grado di fronteggiare la crisi sanitaria.

E’ quanto ha assicurato questa mattina il direttore generale Giorgio Casati ai sindaci del distretto sanitario Lt/5, mentre erano riuniti nell’aula consiliare del comune capofila Gaeta per fare il punto sull’emergenza che finora ha registrato tre casi positivi in provincia di Latina, con un quarto che è al vaglio in queste ore degli operatori del pre-triage dell’ospedale Dono Svizzero di Formia.

Al termine della riunione, i sindaci hanno deciso di inviare una nota a Prefettura, Asl e Ministero per chiedere la valutazione dei problemi che ognuno dei nove comuni del distretto sta incontrando e per porre altri quesiti anche di natura tecnica.

L’incontro di questa mattina, convocato urgentemente dal sindaco di Gaeta, Cosmo Mitrano, è stato necessario soprattutto per conoscere nei dettagli le difficoltà che le amministrazioni comunali stanno affrontando nel gestire la diffusione del virus, anche a fronte dei limiti imposti ai primi cittadini con il decreto governativo del 2 marzo 2020.

Sono le disposizioni in base alle quali i sindaci hanno dovuto revocare le ordinanze che disponevano la chiusura delle scuole.

“Un decreto – ha commentato Mitrano – che mette i sindaci in panchina, ma che da uomini delle istituzioni rispettiamo. Per quanto riguarda il nostro territorio, il messaggio che vogliamo inviare alla popolazione è quello dell’unità di tutti i sindaci, intenzionati a lavorare insieme con armonia a tutela della salute pubblica e con l’obiettivo di non fare allarmismo, ma di prestare grande attenzione al problema”.