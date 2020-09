Una spettacolare discesa dall’alto di una bandiera italiana di 500 metri quadri portata da alcuni paracadutisti. In questo modo oggi pomeriggio, alle 16, nel tratto di spiaggia nei pressi di piazzale Aldo Moro, il candidato sindaco Roberta Tintari ha intenzione di impressionare gli elettori in vista del voto di domenica prossima.

“Invece di un evento elettorale – ha spiegato la candidata alla carica di sindaco – abbiamo voluto regalare alla città lo spettacolo dei paracadutisti che portano a terra un grande Tricolore. Non ci saranno simboli politici o elettorali: interpretiamo questo come un momento di festa per tutta Terracina. Grazie di cuore all’Aeroclub di Latina e ai Paracadutisti dell’agro pontino per aver accolto con entusiasmo questa proposta e averci consentito di realizzarla grazie alle loro alte professionalità. Tutti sono invitati a partecipare a questo evento spettacolare ed emozionante”.

Una campagna elettorale, quella della candidata di Fratelli d’Italia, che dopo la visita del vice presidente della Camera dei Deputati, l’onorevole Fabio Rampelli e del leader di FdI Giorgia Meloni, continua quindi a suon di colpi di scena.