La decisione potrebbe arrivare lunedì quando è previsto il voto finale sul provvedimento. La data delle elezioni, dopo un lungo tira e molla tra i partiti di maggioranza ed opposizione, riunioni fiume e ripensamenti, si giocherà nell’area mediana.

Tra chi voleva andare alle urne ad inizio settembre e chi addirittura a fine mese avrebbe vinto, infatti, al linea della mediazione.

La data più certa potrebbe essere quella del 20 e 21 settembre per un election day che vedrà in provincia di Latina due Comuni interessati.

Si tratta di Fondi e Terracina dove la partita è destinata a vedere protagonista lo scontro nel centrodestra.

L’unità auspicata a cui tra l’altro si sta lavorando nel capoluogo pontino così come a Roma eon vista delle regionali, nei due comuni del sud pontino non vuole proprio attecchire.

A Terracina si resta sulla spaccatura tra Fratelli d’Italia da una parte e Forza Italia e Lega dall’altra.

A Fondi si gioca a parti inverse. Il tutto, ovviamente, salvo ripensamenti, mai da escludere in politica, almeno sino alla presentazione ufficiale delle liste, dell’ultima ora.

Un modo che per molti consentirà ai singoli partiti del centrodestra, e proprio in vista delle amministrative a Latina del 2021, di misurarsi e contarsi.

vincere resta la parola d’ordine per tutti come in ogni competizione elettorale che si rispetti. Ma tutti i partiti sono consapevoli del fatto che oggi più che mai pesarsi in termini di consenso sarà la sfida più importante.

in ballo non c’è solo la conquista dello scranno più alto a Terracina e Fondi ma quella che potrebbe essere la leadership nel centrodestra in provincia e a Latina in vista del 2021.

A contare saranno i voti certo ma anche l’esito delle strategie messe in atto.

Sinora le spaccature a qualsiasi livello nel centrodestra non hanno portato grandi frutti.

E’ anche vero che cartelli imposti solo per fini elettorali, e Terracina in questo insegna, si sono poi sciolti come neve al sole al momento di governare e di assumere decisioni nell’interesse delle singole comunità.

Il 20 e 21 settembre, quindi, non ci sono in ballo solo consigli comunali e sindaci ma il futuro e la leadership di quello che sarà il nuovo centrodestra.