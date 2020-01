Elezioni regionali, inizia il balletto del “siamo stati decisivi”.

Il leader del Pd, Nicola Zingaretti, è in trionfo e ad ogni piè sospinto afferma “Siamo tornati e siamo l’unica vera alternativa alla Lega”.

Ha giocato una partita sul filo di lana, in una Regione storicamente rossa, ed ha vinto grazie al braccio “armato” delle sardine.

La roccaforte rossa ha tremato ma non è stata espugnata.

Salvini non si dispera, non si stracca le vesti, e si dice soddisfatto del risultato comunque ottenuto in una regione bulgara per i consensi alla sinistra.

Il Movimento 5 Stelle, non pervenuto sta cercando se stesso sotto le macerie.

Ma tutti sembrano dimenticare che il vero dato storico di queste elezioni riguarda l’affluenza.

Sono stati i cittadini i veri grandi protagonisti di questa tornata.

Non importa per chi hanno votato, è determinante il fatto che, dopo anni di allontanamento dalle urne, siano tornati a scegliere da chi vogliono essere rappresentati.

Merito di Salvini, delle sardine, di Zingaretti?

Dei tre “fenomeni” messi insieme. Si è spezzato un pregiudizio che vedeva i cittadini annoiati e disinteressati, disarmati di fronte ai soliti teatrini della politica.

E’ la loro voce che si è alzata alta in queste ore, sia per quelli che hanno “vinto” che per quelli che non ce l’hanno fatta.

E’ questo il vero patrimonio da non disperdere. Il consenso, l’interesse per quello che sta accadendo e che potrebbe accadere, la voglia di essere partecipi di un processo democratico, forse l’unico e vero che ci è rimasto, non può essere considerato marginale da chi intende fare politica.

I cittadini scelgono e si appassionano se c’è qualcosa per cui credere e combattere.

Questo significa mettere in campo programmi, temi, progetti e persone capaci di incarnarli, significa fornire alternative al vecchiume che contraddistingue lo scenario politico a tutti i livelli.

Oggi si è chiusa una partita ma se ne prospettano altre, più ambiziose e impegnative, vincerà chi saprà appassionare senza dare per scontato lo status quo e l’umore degli elettori.