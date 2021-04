Il centrodestra non ha ancora trovato un nome per il candidato sindaco. L’unico a farsi avanti finora per la partita contro il primo cittadino Damiano Coletta, è Antonio Bottoni, presidente dell’associazione Codici. Questo non sembra preoccupare gli esponenti dei vari partiti.

Oggi Andrea Chiarato, di Fratelli d’Italia ha spiegato: “In molti mi chiedono da mesi quale sia il nome del candidato sindaco del centrodestra, la mia risposta è sempre la stessa: il programma!”

Poi chiarisce meglio: “Non sottovaluto l’importanza della figura del primo cittadino, ma come espresso più di una volta all’interno del coordinamento comunale di Fratelli d’Italia, la priorità è l’idea di città che vogliamo presentare agli elettori e su questo dobbiamo far convergere gli alleati storici e tutte le forze dell’area di centrodestra che si riconoscono nei nostri progetti.

Se per trovare una quadra sarà necessario che tutti facciano un passo di lato, ben venga anche un candidato sindaco terzo rispetto ai partiti tradizionali; l’importante, come ho ribadito più volte, è fare in fretta. Sarà poi la giunta di espressione politica a rappresentare i partiti nell’esecutivo comunale, sulla base delle indicazioni dell’elettorato”.

E detta la sua ricetta per Latina: “Mi appello quindi al buonsenso di tutti i dirigenti del centrodestra, superiamo le diatribe nazionali e regionali per pensare al nostro territorio, convergiamo tutti insieme su tre grandi progetti per il rilancio del capoluogo.

La costruzione del nuovo ospedale a Borgo Piave. Chiunque abbia avuto un familiare o un conoscente ricoverato al Goretti in questi mesi, si sarà reso conto di tutti i limiti di questa struttura. La pandemia non ha fatto altro che amplificare i problemi di un ospedale obsoleto e non adeguato all’attuale bacino di utenza. A novembre avevo già esortato il sindaco di Latina Coletta ed il presidente della Regione Lazio Zingaretti a prendere provvedimenti prima delle successive ondate, ma purtroppo non sono stato ascoltato e a distanza di un anno dall’inizio della pandemia la situazione è addirittura peggiorata.

Il progetto già c’è, è quello presentato dall’Ance lo scorso anno dall’ingegner Giovanni Andrea Pol e l’architetto Rosolini. La nuova struttura darebbe grande respiro al Goretti, rivaluterebbe una zona da bonificare e sarebbe l’ideale dal punto di vista logistico in previsione dei nuovi collegamenti Cisterna-Valmontone e Roma-Latina (altre opere indispensabili per il rilancio della Provincia)”.

In secondo luogo il “porto di Foce Verde. Essenziale per il rilancio di Latina, attrarrebbe turismo di qualità e finalmente ci garantirebbe un collegamento con le isole, darebbe un nuovo slancio a Borgo Sabotino portando un indotto importante e rivaluterebbe tutto il litorale. Anche qui il progetto già c’è ed è quello del professor Noli.

Infine, ha concluso Chiarato il “nuovo palazzetto dello sport. Necessario per ridare dignità ad un settore massacrato da cinque anni di amministrazione Coletta e dalle conseguenze della pandemia. Coinvolgendo le società sportive come partner si potranno riportare le squadre professionistiche in città.

Tre grandi opere delle quali se eletto mi farò promotore, se realizzate saranno il volano economico e sociale per la vita della città di Latina nei prossimi anni. Sono progetti ambiziosi ma bisogna osare cose grandiose se si vuole un grande futuro per la nostra città. Rinnovo quindi il mio appello, amici del centrodestra ripartiamo da qui”.