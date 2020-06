Poco male considerati i tempi e le ristrettezze imposte dalle cosiddette misure anti Covid dirà qualcuno.

Fatto sta che, tra bagarre in aula, voto rinviato e centrodestra che abbandona il campo, finalmente questa mattina è arrivato il via libera al decreto elezioni che accorpa in election day regionali, amministrative e referendum.

Tra le novità più interessanti, quelle che di fatto hanno innescato non poche polemiche, c’è lo svolgimento in doppio turno delle amministrative, domenica e lunedì, l’inserimento nell’election day del referendum costituzionale, la riduzione delle firme per le liste ad un terzo per comunali e circoscrizionali e per le regionali con la possibilità per ogni Regione di derogare.

E ovviamente la presenza di un decalogo serrato per lo svolgimento delle elezioni nella massima sicurezza.

Su una time line che va dal 15 settembre al 15 dicembre il Governo dovrà stabilire una data che al momento dovrebbe restare quella del 20 e 21 settembre per primo turno amministrative, regionali, referendum e del 4 e 5 ottobre per il ballottaggio amministrative.

Con una modifica introdotta alla Camera frutto dell’accordo tra maggioranza e opposizione si è anche stabilito un nuovo criterio per la par condicio durante la campagna elettorale: “si applica in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del Covid-19”.

Questo significa che, per fine agosto, si consegneranno le liste. Poi la campagna elettorale che in provincia di latina concentrerà l’attenzione su due Comuni, Terracina e Fondi, e su uno scontro tutto al sapor di centrodestra.

Qualche malumore è stato suscitato dal fatto che le elezioni cadranno praticamente ad una settimana dall’ìnizio della scuola e questo potrebbe comportare nuovi disagi per gli studenti.

Il decreto è stato convertito in legge in extremis considerato che oggi scadevano i tempi previsti per la sua approvazione.