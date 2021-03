Non è ancora ufficiale, probabilmente lo sarà oggi dopo il consiglio dei ministri, o comunque nei prossimi giorni: le votazioni per il rinnovo dei consigli comunali saranno rinviate.

Ricordiamo che in provincia di Latina si deve andare alle urne nei comuni di Castelforte, Formia, Itri, Latina, Minturno, Norma, Pontinia, Priverno, Roccasecca dei Volsci e Sperlonga.

Niente fine di maggio/inizio di giungo, quindi. Troppo alto il numero dei nuovi contagi da covid per garantire che tutto si possa svolgere in sicurezza, per cui? L’idea, almeno per ora, è di rinviare tutto ai primi di ottobre (probabile il 2/3, ma anche la settimana successiva) ma, anche in quel caso, bisognerà vedere come sarà l’andamento della pandemia, quante persone saranno state vaccinate e se le varianti avranno davvero fatto precipitare la situazione generale indietro di un anno come in molti temono.

Per tutti coloro che ambiscono alle varie poltrone, allora, ci sarà più tempo per organizzarsi. Soprattutto a Latina, dove l’unico per ora sicuro di partecipare alla tenzone elettorale è il sindaco uscente Coletta. Mentre gli altri meditano.