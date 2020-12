La presidente uscente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche (OPI) di Latina, Nancy Piccaro, ha comunicato che si è concluso lo spoglio delle schede relative alle elezioni per il rinnovo delle cariche direttive ed i risultati con la lista degli eletti sono pubblicati sul sito ufficiale dell’OPI.

“Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alle attività per il rinnovo dei componenti dei nostri organi direttivi – afferma Piccaro – profondendo il loro massimo impegno affinché tutto si potesse svolgere con la necessaria partecipazione e nel rispetto delle regole statutarie. Il rinnovo degli organi rappresenta sempre un momento importante per la programmazione delle nostre attività volte sempre a una maggiore qualificazione e valorizzazione della nostra professionalità.

È stata una campagna elettorale molto impegnativa, stimolante, ma anche complessa per molti aspetti: ora ci aspettano lavoro, serietà ed impegno che tutto noi non faremo mancare.

Da parte mia devo ringraziare i colleghi per il lavoro svolto e per avermi rinnovato la loro fiducia che mi ha portato ad essere, come tre anni fa, la prima degli eletti: un grandissimo onore che mi è stato tributato, specie da chi mi è stato più vicino in queste settimane, e di cui sento la piena responsabilità e l’orgoglio di portare avanti le istanze dell’Ordine tutto.

Sono convinta che continueremo a dare il meglio di noi stessi per il rispetto della nostra professione e di coloro che, specie in questo particolare periodo di emergenza sanitaria, hanno più bisogno del nostro supporto e della nostra professionalità. Sono tanti i progetti e le attività in programma e che avremo modo di approfondire: insieme saremo “protagonisti” della crescita della nostra professione”.