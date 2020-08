Gianfranco Sciscione avrà due liste a sostegno della sua candidatura a sindaco di Terracina.

Le urne si apriranno il 20 e 21 settembre e vedranno in corsa per la città di Giove sette candidati a sindaco. Si tratta, oltre a Sciscione di Roberta Tintari, Valentino Giuliani, Armando Cittarelli, Gabriele Subiaco, Piero Vanni e Andrea Bennato.

Si tratta della Lista “Sciscione sindaco” e della lista “Terracivica per Sciscione”.

La decisione di scendere in campo è stata maturata dopo settimane di incertezze soprattutto in un centrodestra che non sapeva cosa fare da grande e soprattutto se fosse prioritario o meno creare una coalizione con l’obiettivo di dare alla città una guida equilibrata e stabile.

Dopo tanti tira e molla e di fronte ad un caos fatto di indecisione ed incertezze, da parte dei partiti in campo, il 4 luglio Gianfranco Sciscione ha deciso di rompere gli indugi e di ufficializzare la propria scelta.

Imprenditore storico di Terracina Sciscione ha presentato un programma basato su obiettivi strategici mirati al rilancio della città il tutto all’insegna di una sola parola d’ordine che ha fatto da filo conduttore della presentazione “lealtà”.

LE LISTE

Nicoletta Rossi Fabio Carinci Gavino De Gregorio Corrado De Sortis Franco detto Ciccio Della Magna Riccardo Esposito Stefania Fusco Daniele Giangrande Gioacchino Grieco Antonella Isolani Daniela Ruth Italiano Pietro Longo Marcella Manca Giovanni Martinelli Morena Minchella Giovanni Nicoletti Giuseppe detto Pino Norcia Cinzia Palmacci Barbara Piratoni Francesco Putzu Renzo Renzelli Lorenzo Sacchetti Matteo Scarsella Stefano Varrone