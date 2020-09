Non c’è pace per il candidato sindaco di Terracina Andrea Bennato. Una strada in salita e segnata dai ricorsi quella dell’uomo sostenuto dalle liste Forza & Coraggio e Gilet Arancioni.

Per la seconda volta, infatti, e come annunciato dal candidato sulla sua pagina Facebook, è stato presentato un ricorso inerente la sua incandidabilità.

La prima si era risolta con rapidità al Tar che lo aveva riammesso

La sua esclusione era legata ad alcuni carichi pendenti.

Ora a tornare all’attacco è la commissione elettorale che ha presentato ricorso al Consiglio di Stato per presunta incandidabilità.

“Altro tempo che si perde, altro accanimento nei miei confronti” ha spiegato in un video Bennato incitando i suoi candidati a continuare a combattere e a fare campagna elettorale certo che tutto si risolverà per il meglio.

In fondo anche la volta precedente il monito “Vinceremo an he questa guerra, parola mia, poi ci andiamo a prendere Terracina” gli aveva portato fortuna.