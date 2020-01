L’attenzione sulle elezioni amministrative a Terracina continua a tenere banco non solo tra i cittadini.

Insieme a Fondi, la città del Tempio di Giove, è quella su cui le ambizioni dei partiti di centrodestra giocano la partita più importante.

Ad una manciata di mesi dalle elezioni che porteranno a scegliere chi sarà il nuovo sindaco e la composizione del nuovo consiglio comunale le indiscrezioni si susseguono soprattutto per quanto concerne i rapporti tra Lega e Fratelli d’Italia.

Il partito di Giorgia Meloni è stato, con Nicola Procaccini, oggi parlamentare europeo, alla guida del Comune per due mandati.

Ma al momento di possibili candidati non si vede l’ombra alimentando l’ipotesi di tensioni proprio tra Lega e Fratelli d’Italia.

“Per noi, prima di tutto viene Terracina, alla quale stiamo dedicando da diversi anni un impegno totale, onesto e appassionato affinché dopo aver superato i dissesti e i disastri degli anni scorsi, la nostra città possa continuare a migliorarsi sempre di più. Ciò significa che – spiega il direttivo di Fratelli d’Italia a Terracina – siamo tutti coinvolti nell’amministrazione quotidiana della città e nel portare a termine gli obiettivi più importanti che ci siamo posti nel 2016, consapevoli che la conclusione anticipata di un anno della consiliatura ci impone uno sforzo ancora più intenso di quanto avevamo immaginato”.

Il partito guarda al futuro e la fa enumerando quelli che ritiene essere i punti fermi del presente ma anche i pilastri su cui costruire il futuro.

“La coalizione di maggioranza che sta amministrando Terracina è formata non da semplici colleghi, ma amici e amiche con cui lavoriamo “a braccetto” da tempo, senza che tra di noi sia mai sorta alcuna divisione o lotta intestina, come quelle che per tanti anni hanno devastato il comune di Terracina. Ciò non significa che in occasione delle imminenti elezioni comunali, non si possa ragionare su un allargamento della coalizione ad altre liste civiche e partiti cittadini, soprattutto quelli che condividono con noi lo stesso patrimonio di valori ideali”.

Oggi il nodo, infatti, è la prospettiva e il programma nonchè l’esigenza per Fratelli d’Italia di procedere all’insegna della continuità.

“Oggi Terracina è una città molto diversa da come la ereditammo nel 2011. Oggi in città si discute di una caldaia che non funziona, di una strada da riparare o di una pista ciclabile da realizzare “sospesa sul mare”. In altri tempi si discuteva delle montagne di rifiuti ai margini delle nostre strade, del dissesto finanziario del Comune o del suicidio di un segretario comunale. Possiamo ancora migliorare. Anzi, dobbiamo ancora migliorare. Sappiamo di poter contare sull’aiuto di un parlamentare europeo come Nicola Procaccini profondamente innamorato della sua città e su una guida nazionale carismatica come quella di Giorgia Meloni, ma soprattutto vogliamo contare sugli uomini e le donne di Terracina. Con loro e per loro – concludono – “buttiamo il sangue” ogni giorno”.