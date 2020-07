Le elezioni amministrative a Terracina e Fondi continuano a monopolizzare l’attenzione della politica.

Mentre il centrosinistra stenta ad emergere, come da previsioni è la liaison tra i partiti del centrodestra a mantenere alta l’attenzione.

Da giorni a Terracina si parla di composizioni e composizioni di possibili alleanze.

Fratelli d’Italia in più occasioni ha tacciato Forza Italia di essere rimasta dietro le quinte per architettare in piano alternativo e ipotizzando la sua corsa a sostegno di Luca Caringi.

Quest’ultimo, dopo essersi dimesso da coordinatore comunale di Fratelli d’Italia e aver rimesso le deleghe nelle mani del sindaco ha deciso, ufficializzandolo solo 48 ore fa, di scendere in campo.

Da lì uno scatenarsi di ipotesi e attacchi incrociati nei confronti degli azzurri e del suo leader Claudio Fazzone che non ha fatto attendere la sua presa di posizione.

“Non siamo pronti ma prontissimi a trovare la quadra sia a Terracina che a Fondi per arrivare uniti alle imminenti elezioni amministrative. Il centrodestra coeso per noi è un valore aggiunto ma la coesione si costruisce sui valori, sui programmi, sulla coerenza. Per questo viene spontaneo domandarsi se Nicola Procaccini sia altrettanto pronto a rinunciare a pezzi del Pd che oggi sono nella compagine che sostiene il candidato sindaco Roberta Tintari”.

Insomma tutto è ancora possibile ma senza quei giochi di rimpallo sulle responsabilità da cui proprio la possibile alleanza nel centrodestra è stata inghiottita.

“In queste ore abbiamo letto di tutto e di più. Ma non conosciamo la posizione proprio di chi, come Procaccini, sta lavorando alacremente per queste elezioni. Forza Italia c’è e c’è sempre stata nell’unico modo che conosce per fare politica che è la coerenza e la capacità di essere diretti con i propri elettori e con i propri possibili alleati. Il tempo stringe. Noi ci siamo, disponibili al confronto e al dialogo come sempre in questi mesi”.