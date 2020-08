Armando Cittarelli, sostenuto dalla liste del Partito democratico, è il candidato a sindaco che sfida, in nome del centrosinistra le diverse anime del centrodestra in corsa per la conquista della poltrona più alta del Comune di Terracina.

Una storia lunga alle spalle segnata da ruoli di primo piano in quella che è stata la giunta guidata dall’allora sindaco Vincenzo Recchia.

Uomo appartenente al mondo della cultura Cittarelli ha accettato una sfida tutt’altro che semplice. Si presenterà, infatti, con una sola lista, quella del Pd appunto, a suo supporto.

Lo farà battendosi contro candidati che proprio dal Pd sono andati in transumanza nelle liste avversarie, ed in particolare, in quelle a sostegno di Roberta tintari e dell’area guidata da Fratelli d’Italia.

Una cosa è certa, chi pensa che Cittarelli sia sceso in campo solo per partecipare sbaglia.

LA LISTA

Partito democratico