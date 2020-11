Una corsa solitaria quella attuale per il sindaco uscente Damiano Coletta.

Il primo cittadino di Latina ha annunciato, con il supporto di Lbc ed uno sguardo puntato al campo largo, di voler tentare la carta del secondo mandato presentandosi alle elezioni del 2021.

Corsa che, al momento, lo vede solo e solitario e con di fronte più che un campo largo un campo vuoto in termini di possibili avversari.

L’unico ipotetico candidato è, infatti, Giovanna Miele. L’ex consigliere di Forza italia, oggi indipendente, e a lavoro per costruire una rete di supporter civici, ultimo in ordine di tempo il neo costituito Comitato Latina Nord, ed in cerca di una convergenza, da parte del centrodestra, sul proprio nome.

Proprio il centrodestra ha definito, in alcune riunioni, due punti cardine: la coalizione deve essere unita e convergere su un solo candidato il cui identikit, come spiegato nei giorni scorsi in un’intervista dal leader della Lega, Claudio Durigon, deve essere simbolo di rinnovamento, capacità e determinazione e che deve viaggiare sotto l’egida del rinnovamento.

Tutti elementi che hanno portato la triade del centrodestra a non escludere, come sembrava un primo momento, anche l’ipotesi di un candidato sindaco proveniente dalla cosiddetta società civile.

Nome su cui si sta lavorando ma che non verrà, almeno ufficialmente, reso pubblico se non si chiude prima il cerchio su Roma e le altre città metropolitane chimate al voto.

Il time line è fissato a dicembre 2020 ma i tempi rischiano di allungarsi considerato che i nomi, almeno per quanto concerne Latina, sembrano di facciata e non di contenuti.

Analoga situazione si respira nel centrosinistra dove il Pd sta ricreando i presupposti di una corsa unitaria anche al suo interno sotto la guida del nuovo segretario comunale Franca Rieti.

Per il Movimento 5 Stelle si è ancora in cerca di autore e a fare la differenza, oltre gli schieramenti ufficiali, potrebbero essere gli outsider che decideranno di mettersi in gioco ul fronte civico.

Certo è che più tardi si arriva a scegliere e più spazio si darà a Coletta & Co, che in queste settimane, come storia insegna, aumenteranno gli interventi ordinari per migliorare la città e per renderla più “bella e vivibile”.