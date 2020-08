Due le liste a sostegno del candidato del centrosinistra a Fondi. Per Raniero De Fiippis sindaco scendono in campo il Partito democratico e la lista civica Camminare insieme.

De Filippis, ex dirigente regionale e candidato, in un primo momento dalle sole liste civiche, non è il nuovo nè tantomeno giovane volto della politica di Fondi.

Per lui, che è sceso in campo già a febbraio di quest’anno, una sfida aperta, l’unica tra l’altro fuori dal campo del centrodestra dove tra civici e partiti tradizionali si svolge la battaglia più importante.

LE LISTE

Danilo Pallisco Chiara Panella Ernesto Nicolas De Santis Piera Di Cicco Luciano Di Crescenzo Faiola Di Manno Sandro Di Manno Valeria Fantozzi Emanuele Fontana Otello Lauri Marika Marrocco Alessia Mattei Giovanna Mattei Claudia Muccitelli Olsen Bruno Faerch Veronica Peppe Alessandro Perris Pamela Ricco Biagino Rosati Nunziante Sasso Carmine Terella Matteo Teseo

Camminare Insieme