La candidatura di Beniamino Maschietto rappresenta per Fondi la continuità amministrativa.

Braccio destro di Salvatore De Meo che per due mandati ha governato la città Maschietto a incassato oltre al supporto di Forza Italia, di cui naturale espressione, quella della Lega, della democrazia Cristiana, e di tre liste civiche diventate ormai storiche sul territorio.

Si tratta di “Io Sì”, “Litorale & Sviluppo Fondano” e”Noi per Fondi”.

Sulla candidatura di Maschietto a Fondi si è consolidato l’asse tra il leader azzurro Claudio Fazzone e la Lega tanto che il binomio si è riproposto anche a Terracina, l’unico altro Comune al voto in questa tornata per la provincia di Latina.

Affidabilità, conoscenza della macchina amministrativa, capacità di dare continuità all’azione messa in atto da Forza Italia in queste due consiliature alla guida della città, onestà, empatia con i cittadini, coerenza con i principi e i valori che il partito ha sempre espresso hanno portato, era il 31 gennaio 2020, alla scelta di Maschietto quale uomo forte su cui puntare in questa sfida elettorale.

LE LISTE

