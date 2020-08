Una candidatura, ed un programma, nel segno della continuità.

Non potrebbe essere altrimenti per Beniamino Maschietto, candidato a sindaco di Fondi col sostegno di sei liste: Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana, IO SI, Litorale e sviluppo Fondano, NOI per FONDI.

Maschietto, medico, 69 anni, è attualmente vice sindaco ma facente funzione di primo cittadino dopo l’elezione di Salvatore De Meo (per due consiliature sindaco di Fondi) al parlamento europeo.

E’ evidente, quindi, anche dal programma elettorale, che l’azione che l’attuale vice sindaco vuole portare avanti sarà nel segno della continuità.

“L’impegno di questa coalizione – dichiara Maschietto – sarà quello di continuare a favorire e promuovere i valori e i diritti di tutti i cittadini in un contesto sociale democratico, solidale e responsabile che favorisca il vivere civile in una città pronta a rinnovarsi. I risultati raggiunti finora sono il frutto di un lavoro collettivo, sinergico e costante. La responsabilità con cui abbiamo operato in questi anni ci impone di aggiungere a quanto finora realizzato nuovi ed ambiziosi progetti nell’ottica di sviluppare ulteriormente le risorse naturali, economiche, sociali e culturali della nostra Fondi. Vogliamo mettere a disposizione della città un progetto politico di impegno e di partecipazione. Oggi, forti della nostra esperienza politica ed amministrativa che ci ha permesso di interpretare il territorio in modo concreto e reale – conclude il candidato sindaco -, con determinazione, chiarezza di contenuti ed obiettivi, abbiamo indicato nel programma elettorale quelle che saranno per noi le linee guida dei prossimi 5 anni. E’ una sfida che chiama tutti in gioco e ci vede tutti protagonisti, insieme”.