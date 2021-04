di Katiuscia Laneri – Damiano Coletta non è più solo nella corsa a Sindaco di Latina.

Domani, venerdì 9 aprile alle ore 11,45, Antonio Bottoni annuncerà la sua candidatura nel corso di una conferenza stampa.

Il luogo prescelto, nel rispetto delle prescrizioni relative al Covid-19, è l’arena del cinema Corso. Non è ancora chiaro con quale movimento scenderà in campo il funzionario della Prefettura di Latina e referente territoriale di Co.di.ci, l’associazione a tutela dei cittadini che da anni si batte per la questione del regolamento cimiteriale.

Diventa ora più chiaro il comunicato, di esattamente un mese fa, del segretario provinciale del sindacato di polizia LeS (Libertà e Sicurezza) Clara Lucchesi:

“Sembra prematuro parlare già di elezioni – scriveva – ma l’esperienza ci insegna che il momento delle votazioni arriva in un batter di ciglia. Siamo poliziotti ma anche cittadini di questo territorio e, come appartenenti a questa comunità, ci è giunta la notizia che stanno per partire le candidature dei papabili concorrenti alla carica di sindaco. Poi, le varie fazioni politiche contatteranno in primis le organizzazioni territoriali di qualsiasi genere, e solo nell’ultimo periodo di campagna elettorale contatteranno i singoli cittadini, ovviamente qualcuno busserà anche alla nostra porta e prima che questo accada vorrei ricordare che la nostra Organizzazione Sindacale è apartitica”.

Tuttavia, Lucchesi ha poi espresso una sua personale preferenza facendo proprio il nome di Bottoni: “A mio modesto avviso, l’unica persona che potrebbe vedere una vera compattezza, come “cittadini” che svolgono un determinato lavoro, è il dr. Antonio Bottoni. Per noi appartenenti alle forze dell’ordine il dr. Bottoni si è speso tanto preparando proposte di legge a tutela della nostra categoria e non solo”.

Il comunicato prosegue con una lista di cose fatte e di idee in programma che, ad oggi, suonano proprio come anticipo di un programma elettorale e che non elenchiamo per lasciare spazio all’effetto sorpresa nell’articolo post conferenza di domani.