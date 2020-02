Una lettera al Consiglio nazionale forense per chiedere la sospensione delle udienze come precauzione contro il diffondersi del Coronavirus Covid 19.

E’ stata scritta dal commissario prefettizio Giacomo Mignano, dopo essersi consultato con il vice presidente del Tribunale.

Sarà il Ministero competente che dovrà prendere una decisione in merito.

Intanto, in via precauzionale è stata sospesa la formazione professionale degli avvocati e tutti gli iscritti sono stati invitati a recarsi al palazzo di giustizia di via Bruno Buozzi soltanto se necessario.

Le misure precauzionali cominciano a prendere piede in ogni settore ma il rischio di questo passo è la vera e propria paralisi.