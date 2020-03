di Daniela Pesoli – Anche Gaeta si blinda per limitare le occasioni di diffusione del Coronavirus. Da oggi entrano in vigore le nuove disposizioni del sindaco Cosmo Mirano che con un’ordinanza, la numero 66, introduce ulteriori misure restrittive.

Una lunga lista di divieti e chiusure messi in campo, l’ordinanza lo dice esplicitamente, per tutelare la salute pubblica anche a fronte degli atteggiamenti dei cittadini che non hanno sinora recepito l’indispensabilità di restare in casa salvo i casi previsti.

Al via, quindi, con la chiusura del cimitero comunale e di tutti i parchi e i giardini pubblici e il divieto di praticare sport all’aperto.

Saranno inaccessibili anche le spiagge e il Parco di Monte Orlando.

Forti limitazioni anche per la viabilità. Gli accessi di Gaeta saranno presidiati per evitare l’accesso alla città di veicoli non autorizzati in base alle esigenze previste dai decreti governativi.

Stop, inoltre, al transito di biciclette, motorini e monopattini su tutto il territorio comunale.

“Sono misure pesanti – ha detto Mitrano – ma indispensabili dato i contagi che si sono verificati nei territori vicini. Ad oggi Gaeta da questo punto sta tenendo, dobbiamo fare in modo che l’andamento continui così. Mi appello alla responsabilità di tutti i cittadini, sono sicuro che se rispetteremo le regole usciremo da questa difficile emergenza”.