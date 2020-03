Sospesa, in via precauzionale, l’attività dell’Ambufest, l’Ambulatorio cure primarie, aperto sabato e domenica festivi e prefestivi di via Cesare Battisti a Latina.

La decisione è stata assunta dalla Asl in ottemperanza a quanto disposto dal decreto della presidenza del consiglio dei ministri.

Si tratta di un provvedimento a scopo precauzionale. L’attività è quindi, temporaneamente sospesa da domani, sabato 7 marzo.