Attività commerciali in ginocchio. Ristoranti vuoti, interi comparti che stanno cercando di sopravvivere e di mantenere viva l’economia e l’occupazione.

Gli effetti legati alle misure stringenti, legittime e oculate, per prevenire e circoscrivere la diffusione del Coronavirus, si sono innestati su una situazione economica già estremamente precaria.

In questo contesto arriva l’appello di Gianluca Di Cocco, portavoce di Fratelli d’Italia, e di tutto il gruppo consiliare di Latina.

“I Comuni hanno strumenti per dare una mano concreta ai comparti commerciali, in special modo quelli legati al turismo all’artigianato e a tutte le attività produttive. Come Fratelli d’Italia, chiediamo il differimento o addirittura una sospensione delle tariffe per il suolo pubblico, per le insegne o altri tributi locali”.

Quello che si chiede è che il sindaco Damiano Coletta si faccia parte responsabile di un’azione mirata anche nei confronti del Governo per richiedere fondi da destinare ai Comuni per compensare le mancate entrate.

E di rendersi tramite anche con i gestori di acqua, luce e gas per ottenere agevolazioni concrete in virtù della situazione disastrosa derivante dall’emergenza sanitaria di questo periodo.

“Anche su Imu e Tari ci possono essere strumenti di intervento mirati alle attività commerciali. Chiediamo inoltre una cura shock per il comparto turistico e ristorativo, sostenendo le aziende alle prese con una serie devastante di disdette e prevedendo compagne di promozione in vista dell’estate”.

Il commercio in tutte le sue forme attualmente è fermo e non ripartirà nell’immediato, si tratta questo di un elemento oggettivo e non discutibile.

“Le imprese – concludono – non hanno liquidità per far fronte alle scadenze e alle spese correnti. Non sospendere utenze e tributi sino alla fine dell’emergenza significa uccidere migliaia di attività e far saltare ancor più migliaia di posti di lavoro”.