E’ tornato a riunirsi ieri sera il comitato dei cittadini del quartiere Pantanaccio e delle vie limitrofe, via Mercurio, via Congiunte sinistre e via Uccellara.

Motivo della riunione il progetto di edilizia popolare agevolata denominato “I Pianeti“, che prevede la realizzazione di 14 palazzine per edilizia popolare agevolata, per 60,000 mc, 6 ettari di estensione e una previsione di 600 abitanti.

Il comitato ha più volte fatto presente all’amministrazione comunale come tale progetto posi su basi fragili.

Nel comunicato diffuso a fine riunione, si legge come: “La viabilità, già oggi satura, della zona non consente un ulteriore aggravio di traffico. La rete elettrica e la rete idrica non sono commisurate neanche per far fronte alle esigenze dei residenti attuali, pertanto sarebbe impossibile pensare di ampliarne la platea senza cagionare danni alla comunità. Inoltre, l’intervento sarebbe adiacente al lotto della tangenziale Nord Est la cui realizzazione ha ripreso vigore grazie al cosiddetto decreto Rilancio. I terreni, inoltre, sono a destinazione agricola, coltivati e coltivabili e ospitano una grande biodiversità”.

Quello che i cittadini chiedono è che il progetto, vecchio di 10 anni ma con un iter già avviato, venga ripensato, “partendo dalla riqualificazione e miglioramento del quartiere con altri tipi di edilizia meno impattante e mirati ad assicurare la fornitura di quei servizi carenti o assenti”.