Il settore edile rappresenta in Italia il 22% del Pil. Da tempo, ed in particolar modo con la crisi economica del 2008, aveva risentito in modo esponenziale della recessione.

A questo si è aggiunto l’impatto del blocco legato al lockdown e del riavvio delle attività dei cantieri che rischia di essere devastante per migliaia di imprese che devono fare fronte, contemporaneamente, ad un incremento dei costi per la tutela della sicurezza dei lavoratori, ad un aumento delle spese dirette e indirette determinato dall’emergenza sanitaria e a cali della produzione dovuti alla necessità di rivedere l’organizzazione e la logistica dei cantieri, pubblici e privati, per adeguarli ai Protocolli di sicurezza.

Per non parlare poi del rischi i datori di lavoro dal momento che le nuove disposizioni prevedono che se un dipendente dovesse contrarre il Coronavirus nei cantieri o in azienda non si tratterebbe di malattia ma di infortunio sul posto di lavoro.

“E’ necessario – interviene il parlamentare europeo della Lega, Matteo Adinolfi – sostenere nel modo più adeguato le imprese del settore per evitare un tracollo pericoloso per la nostra economia nazionale. Un sostegno con risorse a fondo perduto come finalmente sembra si stia orientando a fare il Governo nel Decreto Rilancio dopo le sollecitazioni della Lega, l’accesso agevolato al credito che superi il limite dei 25mila euro e del 25% del fatturato con garanzia totale dello Stato per i piccoli appaltatori, oltreché lo snellimento delle pratiche per le somme più consistenti di cui hanno bisogno le aziende che operano nel settore dell’edilizia”.

L’obiettivo è avviare, senza lungaggini burocratiche, una serie di lavori di messa in sicurezza del territorio (scuole, pubblici edifici, infrastrutture viarie) e al tempo stesso tramite investimenti pubblici realizzare quelle opere che possano agire da leva per la ripresa economica.

“Mi auguro – conclude Adinolfi – che il Governo confermi nei suoi atti la nomina di un commissario per la realizzazione della Roma-Latina e della Bretella Cisterna-Valmontone. Da tempo la Lega con tutti i suoi esponenti locali reclama la realizzazione di queste due importanti infrastrutture per il territorio pontino e per l’area a sud della Capitale. La scelta di un commissario sul modello Genova, poi sarebbe il modo migliore per bypassare tutte le problematiche legate al codice degli appalti e alle procedure burocratiche che fin qui hanno bloccato un investimento complessivo di oltre 2,6 miliardi di euro sul nostro territorio”.