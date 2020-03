Un appello unitario, basato sul pragmatismo, incardinato sul senso di responsabilità e sulla presa d’atto degli effetti devastanti che la diffusione del Coronavirus e le misure contingenti contenute nei decreti stanno provocando nell’economia italiana e della provincia di Latina.

E’ quello di Confcommercio imprese per l’Italia Lazio Sud con tutte le sue articolazioni territoriali e sindacali.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri pubblicato ieri sera, 9 marzo 2020, in gazzetta ufficiale, e contenente ulteriori misure urgenti per il contrasto e il contenimento e del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale è attuativo da oggi sono al 3 aprile 2020.

L’Italia di fatto è diventata un’unica zona rossa.

“Inutile “nascondersi dietro un dito”! L’emergenza sanitaria e l’aggressività del virus – spiegano – necessitano di provvedimenti straordinari! Noi tutti stiamo già facendo e faremo la nostra parte, tra mille sacrifici e mille difficoltà. Mai come oggi occorre da parte nostra senso di responsabilità, per noi, per le nostre imprese, per i nostri dipendenti, per le nostre famiglie e per l’intera Nazione. Noi ci saremo, al fianco delle Istituzioni e al fianco di tutti coloro, a cui va il nostro plauso, che stanno in prima linea nell’affrontare questo flagello”.

Parole chiare, dirette, quelle messe nero su bianco da Confcommercio che sottolineano la gravità della situazione e delle ripercussioni che avrà sul sistema Paese.

“Siamo consapevoli che molte imprese e molti di noi non ce la faranno ad affrontare questa crisi e necessariamente dovranno chiudere le loro attività, ma, come l’emergenza sanitaria necessita di provvedimenti straordinari, anche l’emergenza economica è straordinaria! Un’emergenza impensabile fino a ieri che necessita anch’essa di provvedimenti economici e fiscali straordinari, che aiutino tutti noi a superare questo momento e a rilanciare il nostro sistema economico verso un New Deal, un nuovo straordinario programma di politica economica”.

Nel prossimo decreto del Governo l’attenzione dovrebbe, come annunciato ieri dal premier Conte, essere rivolta propria al mondo delle imprese.

“La nostra Confederazione e il nostro presidente Carlo Sangalli stanno lavorando costantemente nell’interlocuzione con il Governo affinché siano emanate norme subito efficaci ed efficienti per le tutte le partite Iva e tutte le famiglie”.

Quello che si auspica sono una serie di misure che possano evitare i tracollo delle imprese quali:

esenzione dei pagamenti dei mutui;

moratoria per i prestiti al fine di garantire liquidità;

moratoria fiscale e contributiva;

blocco delle cartelle Agenzia delle Entrate ed Equitalia;

ammortizzatori sociali – Cassa integrazione in deroga;

esenzione di ogni forma di tributo locale e nazionale, dalle utenze di luce e gas, ad una moratoria verso fornitori e affitti degli immobili utilizzati per il nostro lavoro;

“Nessuno di noi – conclude Confcommercio – probabilmente avrebbe pensato di vivere questo periodo, ma siamo certi che uniti tutti noi ne usciremo e ne usciremo più forti”.