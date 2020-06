“Nessuno pensa a noi”. Questa una delle frasi che nelle ultime ore, ritrovati ed autoincensati “neofascisti”, hanno pronunciato in lungo e largo ai media a seguito della decisione di sgomberare la sede di Casapoud a Roma.

Al di là del fatto in sè quello che lascia attoniti è il fatto che stiamo vivendo una fase drammatica, e il termine non vuole essere sinonimo di negatività o pessimismo cosmico ma di presa d’atto della realtà, del nostro Paese e del resto del mondo.

L’emergenza sanitaria legata al Covid 19 è attenuata ma non risolta. Gli italiani, una parte di essi, sembrano aver preso la ripartenza come un libera tutti ipotecando non l’autunno ma anche i prossimi mesi.

Il fatto di avere la memoria corta ha fatto rimuovere a molti, purtroppo, quanto per quasi tre mesi abbiamo vissuto tra migliaia di decessi e sanità allo stremo.

Mesi che non devono alimentare la paura ma rinsaldare la precauzione e la cautela a tutela di tutti che si sciolgono nell’egoismo individuale.

L’economia sta tentando di capire come rimettersi in piedi dopo non solo il lockdown ma una crisi, quella del 2008, mai realmente risolta.

La disoccupazione è destinata a crescere a causa dei limiti imposti dalle misure di contenimento e prevenzione.

Sulla scuola siamo ancora nella fase del “procediamo per tentativi ed errori” tra ipotesi di bimbi in scatole di plexiglass, lezioni nelle palestre, entrare scaglionate e cappelli con ali distanziatrici.

E il problema quale è? I neofascisti estremisti ed oscurantisti. Un Paese serio per essere definito tale non dovrebbe lasciare spazio a chi sta facendo leva sul disagio delle persone, esistente e reale, stressando l’esasperazione, alimentando l’odio, distraendo l’attenzione.

Un Paese serio dovrebbe avere forza, idee e coraggio di agire per combattere questi manipolatori della paura a suo di soluzioni.