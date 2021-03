La particolare situazione legata alla pandemia e la conseguente caduta dei consumi (ad eccezione di quelli destinati a beni alimentari o per la casa) ha causato un aumento medio della disponibilità di liquidità all’interno dei conti correnti degli italiani. Secondo i dati raccolti dalle indagini della Banca d’Italia, la propensione al risparmio risulta cresciuta dell’11%, passando dall’8% di fine 2019 al 19% dello stesso periodo del 2020. Se la maggiore attenzione alle uscite finanziarie e alla gestione dei risparmi rassicura i correntisti, c’è da dire che un atteggiamento troppo oculato e timoroso potrebbe causare danni più a lungo termine. Vediamo perché.

Gli italiani preferiscono la liquidità

Stando ai dati raccolti dalla Banca d’Italia, la maggioranza dei correntisti nostrani preferisce la liquidità (63% del totale), con una grossa fetta di popolazione che associa il risparmio a un maggiore senso di sicurezza (46%), quanto mai importante in una situazione inedita come quella portata dall’emergenza sanitaria. Oltre al risparmio c’è anche una leggera propensione all’investimento, ma in maniera decisamente più contenuta e solo per una piccola porzione di risparmi; anche riguardo alla tipologia di investimento sono stati raccolti dati interessanti, che parlano di una maggiore scelta per investimenti in strumenti rischiosi come le azioni e in quelli assicurativi.

Perché non bisogna escludere l’investimento?

Molti italiani non prendono in considerazione l’idea di investire i propri risparmi per timore di perdere le somme di denaro messe da parte negli anni. Naturalmente l’investimento per definizione comprende anche un rischio di rendimento negativo, ma è possibile mitigare e ridurre sensibilmente questo rischio con la diversificazione, ossia investendo in più strumenti finanziari distinti per settori e Paesi. Un’altra strada a bassissimo rischio è quella del conto deposito, che si differenzia in vincolato e non vincolato. Tra le due opzioni, la più remunerativa e sicura consiste nella scelta di un conto deposito vincolato come quello proposto da Santander, ad esempio, poiché ha dei tassi di rendimento più elevati rispetto a quello libero. Tenere fermi i propri risparmi potrebbe dunque non essere la mossa più efficace, come viene approfondito in questo articolo, principalmente perché in questo modo viene ridotto col passare del tempo il potere d’acquisto della moneta. Alla luce di quanto detto, è sempre bene farsi affiancare da un professionista e approcciarsi alla gestione dei propri risparmi in maniera saggia ma senza troppi freni, per un compromesso utile alle proprie finanze e all’economia in generale.